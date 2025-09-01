ЗАРЕЖДАНЕ...
|41-годишен мъж е задържан при мащабна акция срещу наркоразпространението в Благоевградско
Криминалистите от ОДМВР-Благоевград го засекли в момент, когато полагал грижи за канабисови растения, засадени в обособена нива, където били открити около 75 растения с общо тегло над 423 килограма. В непосредствена близост била установена и втора нива с около 60 растения, чието тегло възлизало на приблизително 210 килограма.
Разследването показало, че двете площи се напоявали от една поливна система, свързана с къща, използвана от задържания, в която и около нея полицаите намерили значителни количества сух канабис. До имота били открити три бидона с вакуум пакети и близо 11,6 килограма наркотик, под навес били скрити два найлонови чувала с още около 1,8 килограма, а в едно от помещенията – допълнителни 500 грама. При последвали проверки на жилище в Благоевград, обитавано от мъжа, били намерени около 410 грама суха тревиста маса, електронна везна и машина за вакуумиране, а в друга къща в село Ощава, също ползвана от него, били иззети около 100 грама канабис, две електронни везни и още една вакуум машина.
В хода на операцията органите на реда иззели общо 135 растения с тегло над 633 килограма и над 14 килограма сух канабис.
По случая е уведомена Окръжната прокуратура в Благоевград и е образувано досъдебно производство, като работата по установяване на всички факти и обстоятелства продължава.
