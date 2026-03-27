38 лица са задържани при Специализираната полицейска операция в Благоевградска област, 4 от тях са за изборни нарушения
Той уточни, че днешната акция е по линия на противодействие на конвенционалната престъпност и опазване на обществения ред, както и противодействие на престъпленията, свързани с политическите права на гражданите, тоест акцията обхваща не само престъпления срещу политическите права на гражданите, а целия аспект от НК.
Старши комисар Кандев уточни, че 23 дни преди изборите, които са на 19 април има получени 20 сигнала за престъпления, свързани с политическите права на гражданите. За същия период на изборите, проведени през октомври 2024 година, е имало само 1 сигнал.
Броят на образуваните досъдебни производства е 4, като 23 дни преди изборите през 2024 година, броят е бил 0.
Броят на задържаните лица по линия чл. 167 - 169г от Наказателния кодекс към момента е 4 към. 23 дни преди изборите през 2024 г. броят е бил 0.
Съставени са и 176 предупредителни протокола при 120 за 2024 година.
"Зад тези сухи цифри се крие огромен обем от работа, извършен от колегите в областните дирекции“, уточни Кандев.
Старши комисар Илия Тупаров, директор на ОДМВР – Благоевград добави, че задържаните 4 лица за извършени изборни нарушения са от Петрич, Сандански и Гоце Делчев.
"Задържаните са на териотията на гр. Петрич, където са образувани 2 бързи досъдебни производства, там има 2 задържани лица, в Сандански и в Гоце Делчев по 1. Не са открити парични средства, а списъци“, допълни той.
