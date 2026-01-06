Десетки млади момчета и мъже са включиха в тазгодишния ритуал по "спасяване“ на богоявленския кръст от студените води на река Благоевградска Бистрица, предадеТрадицията повелява на Йордановден да се извършва потапянето на Богоявленския кръст във водите на река Благоевградска Бистрица. Ритуалът проведе при моста до пл. "Македония“.Смята се, че който извади кръста ще бъде здрав през цялата година. В Благоевград големият късметлия се оказа 38-годишния Иван Онбашиев, който е от квартал "Еленово“. Той пръв успя да стигне до светинята по време на изпълнението на днешния ритуал в областния център.