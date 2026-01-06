ЗАРЕЖДАНЕ...
38-годишният Иван Омбашиев извади кръста в Благоевград
© ФОКУС
Традицията повелява на Йордановден да се извършва потапянето на Богоявленския кръст във водите на река Благоевградска Бистрица. Ритуалът проведе при моста до пл. "Македония“.
Смята се, че който извади кръста ще бъде здрав през цялата година. В Благоевград големият късметлия се оказа 38-годишния Иван Омбашиев, който е от квартал "Еленово“. Той пръв успя да стигне до светинята по време на изпълнението на днешния ритуал в областния център.
/
/
