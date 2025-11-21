ЗАРЕЖДАНЕ...
37-годишен мъж от Дебрен е с тежки травми след като е блъснат от автомобил
От работещите по случая полицейски служители е установено, че пострадалият е 37-годишен жител на село Дебрен. Около 17:00 часа на същата дата в района на автосервиз в село Дебрен, същият е бил блъснат от лек автомобил, след като 27-годишният му водач е загубил контрол над него.
37-годишният е пострадал с фрактура на бедрото и натъртване на гръдния кош. На водача на автомобила са направени проби с технически средства за употреба на алкохол и наркотични вещества, които са отрицателни.
