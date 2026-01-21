Около 10:17 часа на 20.01.2026 г. е получен сигнал за това, че в местността "Мантаря“, землище на село Борово, община Гоце Делчев е нанесен побой над 37-годишен мъж от село Борово.Същият е настанен за лечение в МБАЛ-Гоце Делчев с фрактура на лакътна кост на дясната предмишница и разкъсно-контузни рани в областта на главата.От работещите по случая полицейски служители, със заповед за задържане до 24 часа, като съпричастен за извършеното деяние е задържан 49-годишен мъж от град Гоце Делчев.По случая е образувано досъдебно производство. Работата продължава.