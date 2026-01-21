ЗАРЕЖДАНЕ...
37-годишен мъж е жестоко пребит в Гоцеделчевско, има задържан
Същият е настанен за лечение в МБАЛ-Гоце Делчев с фрактура на лакътна кост на дясната предмишница и разкъсно-контузни рани в областта на главата.
От работещите по случая полицейски служители, със заповед за задържане до 24 часа, като съпричастен за извършеното деяние е задържан 49-годишен мъж от град Гоце Делчев.
По случая е образувано досъдебно производство. Работата продължава.
