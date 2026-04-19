34.25% е избирателната активност в област Благоевград към 16:00 часа, предаде репортер на ФОКУС.

Най-висока е избирателната активност в Симитли - 50.82%, а най-ниска е в община Благоевград - 25.90%.

Ето и данните по общини:

Банско - 44.75%Белица - 50.74%Община Благоевград - 25.90%Гоце Делчев - 37.38%Гърмен - 35.12%Кресна - 44.06%Петрич - 26.92% Разлог - 47%Сандански - 40.12%Сатовча - 38.39%Симитли - 50.82%Струмяни - 43.47%Хаджидимово - 37.37%Якоруда - 47.37