Вчера, около 17:25 часа на кръстовище между бул. "Европа“ в гр. Сандански и пътя за местността "Соколовец“, лек автомобил, управляван от 61-годишен мъж от Сандански е отнел предимството на друг лек автомобил с 32-годишен водач от гр. Петрич и го ударил странично в дясната му част.С болки в областта на глезена е пострадала 29-годишна пътничка в лекия автомобил "Мерцедес“, която след извършен медицински преглед е освободена за домашно лечение.На двамата водачи са направени проби с технически средства за употреба на алкохол и наркотични вещества, които са отрицателни.