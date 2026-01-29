ЗАРЕЖДАНЕ...
32-годишен петричанин пострада при инцидент в Сандански
С болки в областта на глезена е пострадала 29-годишна пътничка в лекия автомобил "Мерцедес“, която след извършен медицински преглед е освободена за домашно лечение.
На двамата водачи са направени проби с технически средства за употреба на алкохол и наркотични вещества, които са отрицателни.
