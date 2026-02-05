ЗАРЕЖДАНЕ...
31-годишна благоевградчанка пострада при инцидент
©
Жената е пострадала с травма на коляното. На водача на автомобила са направени проби с технически средства за употреба на алкохол и наркотични вещества, като пробата за употреба на алкохол е отрицателна, а тази за употреба на наркотични вещества е отчела положителен резултат.
Още по темата
/
Бивш началник на "Пътна полиция": При 50 км/ч, ако не сме обезопасени в колата, е все едно да скочим от четвъртия етаж
30.01
Полицията с първи подробности за инцидента, при който лек автомобил се обърна на централен булевард в Благоевград
27.01
Още от категорията
/
Миролюба Бенатова: Днешното изявление на МВР и прокуратурата за убийството на хижа "Петрохан" още повече обърква
03.02
Двама млади мъже задържани за притежание и употреба на наркотични вещества в Благоевградска област
30.01
Окръжен съд – Благоевград потвърди определение, с което е отказано изменението на мярката спрямо обвиняем за кражба
29.01
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
Благоевград отбеляза 154 години от рождението на революционера Го...
16:08 / 04.02.2026
Директорът на благоевградския театър Маргарита Мачева с първа рож...
14:55 / 04.02.2026
Жестокост към животно от страна на студенти! От ЮЗУ излязоха с по...
13:37 / 04.02.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.