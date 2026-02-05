Вчера 21:00 часа на ул. "Яне Сандански“ в Благоевград, лек автомобил, управляван от 18-годишен младеж от града е блъснал 31-годишна благоевградчанка, която е пресичала пътното платно по пешеходна пътека.Жената е пострадала с травма на коляното. На водача на автомобила са направени проби с технически средства за употреба на алкохол и наркотични вещества, като пробата за употреба на алкохол е отрицателна, а тази за употреба на наркотични вещества е отчела положителен резултат.