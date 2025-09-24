ЗАРЕЖДАНЕ...
|29-ти Колопоход "Не на наркотиците" събра над 170 деца от училищата в Сандански
Минути, преди начало на колопохода, бе проведено и крос състезание, като най-добрите бяха наградени с медали и предметни награди.
В края на спортното събитие, всички ученици, взели участие в колопохода "Не на наркотиците", участваха в томбола за голямата награда - велосипед.
Колопохода "Не на наркотиците", който се организира от община Сандански, ТД "Еделвайс", Спортно училище "Пейо Яворов" и Сдружение "Пирински орли" се включиха над 170 деца от град Сандански.
