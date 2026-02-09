В рамките на 2 дни полицейски служители спипаха няколко пияни зад волана, съобщиха от ОДМВР-Благоевград .На 06.02.2026 г. около 16:20 часа по бул. "Европа“ в Сандански, 45-годишен мъж от града е хванат с 1,72 промила алкохол.На 08.02.2026 г. около 10:25 часа в с. Марчево, 47-годишен мъж от Хаджидимово е управлявал лек автомобил с наличие на 2,04 промила алкохол, което е установено с техническо средство.На 08.02.2026 г. около 20:20 часа по бул. "Пейо Яворов“ в Благоевград, 29-годишен благоевградчанин е управлявал лек автомобил е хванат с наличие на 2,44 промила алкохол, установено с техническо средство.Лицата са задържани със заповед за задържане до 24 часа. По случаите са образувани досъдебни производства.