29-годишен благоевградчанин се качи зад волана с 2,44 промила алкохол
На 06.02.2026 г. около 16:20 часа по бул. "Европа“ в Сандански, 45-годишен мъж от града е хванат с 1,72 промила алкохол.
На 08.02.2026 г. около 10:25 часа в с. Марчево, 47-годишен мъж от Хаджидимово е управлявал лек автомобил с наличие на 2,04 промила алкохол, което е установено с техническо средство.
На 08.02.2026 г. около 20:20 часа по бул. "Пейо Яворов“ в Благоевград, 29-годишен благоевградчанин е управлявал лек автомобил е хванат с наличие на 2,44 промила алкохол, установено с техническо средство.
Лицата са задържани със заповед за задържане до 24 часа. По случаите са образувани досъдебни производства.
