ЗАРЕЖДАНЕ...
28-годишен пострада при верижна катастрофа в Благоевградско
©
По първоначална информация лек автомобил, управляван от 28-годишен мъж от гр. Гоце Делчев, при извършване на десен завой е навлязъл в лентата за насрещно движение и се е ударил в предната лява част на друг лек автомобил, управляван от 48-годишна жена от с. Места. Вследствие на удара вторият автомобил е бил отклонен и със задната си част е блъснал движещ се зад него трети лек автомобил, управляван от 65-годишен чужд гражданин.
В резултат на инцидента 28-годишният водач от гр. Гоце Делчев е пострадал със счупена носна кост. На място са извършени проверки на тримата водачи за употреба на алкохол, като пробите с технически средства са отрицателни. По случая е започната проверка.
Още по темата
/
Още от категорията
/
В условията на интензивен снеговалеж безопасността в зимния курорт Банско зависи не само от работата на почистващите служби, но и от гражданите
11:06
Фотоконкурс "Симитли – Древната земя на кукерите" търси най-добрия кадър от магията на фестивала
09.01
Пътят от Банско до местността "Шилигарника" е почистен и отворен за движение, но с повишено внимание
09.01
Елисавета Красимирова е първото бебе, което се роди в МБАЛ "Иван Скендеров" Гоце Делчев през 2026-та година
08.01
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Общинските власти с призив към шофьорите, заради снеговалежите в ...
19:57 / 21.01.2026
Шофьор помете три автомобила в Благоевград
15:37 / 21.01.2026
Стартира кампанията за набиране на песни и участници за "Пирин Фо...
14:48 / 21.01.2026
Община Благоевград обезпечава сигурността в ключови обекти с физи...
14:23 / 21.01.2026
Кметът Методи Байкушев поздрави меидиците в благоевградската болн...
14:35 / 21.01.2026
Петър Мицин е спортист №1 на Сандански за 2025 година
12:04 / 21.01.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.