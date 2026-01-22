Около 17:48 часа вчера на път II-19, в района на с. Места, е станало пътнотранспортно произшествие с участието на три леки автомобила.По първоначална информация лек автомобил, управляван от 28-годишен мъж от гр. Гоце Делчев, при извършване на десен завой е навлязъл в лентата за насрещно движение и се е ударил в предната лява част на друг лек автомобил, управляван от 48-годишна жена от с. Места. Вследствие на удара вторият автомобил е бил отклонен и със задната си част е блъснал движещ се зад него трети лек автомобил, управляван от 65-годишен чужд гражданин.В резултат на инцидента 28-годишният водач от гр. Гоце Делчев е пострадал със счупена носна кост. На място са извършени проверки на тримата водачи за употреба на алкохол, като пробите с технически средства са отрицателни. По случая е започната проверка.