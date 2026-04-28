За поредна година Благоевград посреща традиционния Ретро парад на автомобили. Това съобщиха от Община Благоевград. XXIII издание на събитието ще събере впечатляваща колекция от 250 класически автомобили и мотори от България, Сърбия, Гърция и Северна Македония на 9 май.
От 9:00 до 12:30 ч. площад "Георги Измирлиев“ ще се превърне в открит музей, където посетителите ще могат да се насладят на емблематични возила от миналия век.
Тази година организаторите от ретро клуб "Пирин" - Благоевград отбелязват и своята 30-годишнина. По този повод са подготвени много изненади. По традиция специален поздрав ще отправят и Биг Бенд - Благоевград.
Събитието се организира с подкрепата на Община Благоевград.
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.