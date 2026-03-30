Със заповед за задържане до 24 часа, от полицесйки служители на РУ-Сандански е задържан 25-годишен мъж от град Сандански, съобщиха от ОДМВР - Благоевград.В обедните часове на 28 март същия, в жилище в град Сандански, е нанесъл удари в областта на главата и лицето на 23-годишна жена, с която е съжителствал.За случая е уведомена компетентната прокуратура и е образувано досъдебно производство.