23 училища започват годината с нови физкултурни салони, още 130 са в процес на изграждане 
Автор: Илиана Пенова 14:55
©
По програма на Министерството на образованието и науката за подобряване на условията за спорт за учениците са изградени вече 23 физкултурни салона, а стартиралите проекти, по които се изпълняват дейности, са 130. Това стана ясно по време на откриването на физкултурен салон в Професионалната гимназия по стопанско управление, администрация и услуги "Атанас Буров“ в Силистра.

"Днес виждаме първите резултати от програмата, която стартира през 2024 г. с бюджет от 240 млн. лв., по която се изграждат физкултурни салони и спортни площадки в десетки училища“, каза министър Красимир Вълчев по време на откриването на новото съоръжение. По думите му условията за спорт са изключително важни, защото редица изследвания показват, че учениците, които учат и спортуват, се справят по-добре в живота от децата, които само учат. "Радостен съм, че има толкова много ученици, които спортуват. Убеден съм, че спортът ще им помогне да бъдат още по-успешни, а този салон ще им даде възможност да спортуват още повече“, допълни Красимир Вълчев.

Министър Вълчев благодари на всички, ангажирани през годините с изпълнението на проекта – директора на училището Денка Михайлова и екипа ѝ, кметове и общественици, като отбеляза техния принос за изграждането на модерното съоръжение. Михайлова връчи плакет на министъра и благодари не само за подкрепата от МОН за салона, но и за възможностите да работят по различни програми и проекти, за да се развива училището и учениците да успяват.

Физкултурният салон в Професионалната гимназия по стопанско управление, администрация и услуги "Атанас Буров“ в Силистра е финансиран с 1,5 млн. лева от Програмата на МОН за изграждане и ремонт на спортни площадки и физкултурни салони. Учениците от училището тренират футбол, волейбол, лека атлетика, шах и други спортове. Освен физкултурния салон, училището разполага и с няколко спортни площадки.

В гимназията се обучават 364 ученици в 15 професии, сред които финансист, данъчен и митнически посредник, сътрудник в малък и среден бизнес, оператор на компютър и други. Министър Вълчев разговаря с учителите за необходимите промени в образованието, насочени към по-добри резултати чрез формиране на умения. Той получи подкрепа за промените в учебния план, свързани с изучаването на математика, както и за идеята за ограничаване на използването на телефони в училище, което пречи на концентрацията на децата.

В професионалната гимназия министър Вълчев разгледа STEM центъра, видя и закупените нови комплекти по роботика "Градът на бъдещето“ и се запозна с възможностите за професионална подготовка в училището, което е сред най-търсените в града.

На тържеството в гимназията присъстваха кметът на Силистра Александър Сабанов, областният управител Илиян Великов, народните представители Милен Делийски и Юксел Ахмад, началникът на Регионалното управление на образованието в Силистра Габриела Миткова и други.

В рамките на посещението си в Силистра министър Вълчев се срещна с експертите от регионалното управление на образованието и разговаря с учители от областта.






