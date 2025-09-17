ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Общество
Криминални
Институции
Други
|22-ма планински спасители от отряда в Благоевград получиха нова екипировка и 3 цифрови радиостанции
Новото оборудване бе връчено на официална среща в кабинета на председателя на Общински съвет Благоевград, Антоанета Богданова, в присъствието на кмета на общината Методи Байкушев.
Двамата изразиха своята благодарност за неуморния труд и високия професионализъм на планинските спасители, които ежедневно рискуват живота си, за да помагат на хора в беда.
"За нас е чест, че през тази година успяхме да помогнем с част от екипировката, която ви е необходима. Осигурихме 22 якета и 3 радиостанции. Благодарна съм за това, което вършите и ви уверявам, че и за в бъдеще ще може да разчитате на нашата помощ. Желая ви здраве и по-малко работа в планината“, каза Антоанета Богданова.
От ПСС – Благоевград изказаха специални благодарности към Общински съвет – Благоевград и Община Благоевград за щедрото дарение.
"Това са едни изолационни якета, които наистина през зимата ще ни помагат в трудните условия, а радиостанциите, които община Благоевград успя да закупи за отряд Благоевград са най-модерното, което има на пазара в България“, допълниха планинските спасители и добавиха, че от началото на тази година вече са изпълнили 9 успешни акции в планината.
Кметът на Община Благоевград Методи Байкушев каза, че Планинската служба към България червен кръст е онази форма, в която хора, които търсят кауза и начин да върнат нещо на обществото, намират възможност и реализация.
"Най-малкото, което може да направим като община е това оборудване, с което да ви благодарим за всичко, което правите“, заяви той.
Инициативата за подпомагане на ПСС – отряд Благоевград е на председателя на местния парламент, която за пореден път показа своята ангажираност към обществено значимите каузи.
Новото оборудване ще направи работата на спасителите по-ефективна, ще улесни комуникацията им и ще повиши сигурността на всички, които обичат планината.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Трагичен изход след спасителната акция край Седемте рилски езера
11:56 / 15.09.2025
Пожар в автоцентър в Благоевград, огнеборци спасиха съседни сгради
10:48 / 16.09.2025
С опасност за живота е предполагаемият убиец от Крайници
12:32 / 15.09.2025
Загиналият при тежката катастрофа в София е на 48 г., карал с 218 км/ч.
16:21 / 15.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@blagoevgrad24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: