22-ма планински спасители от отряда в Благоевград получиха нова екипировка и 3 цифрови радиостанции
Автор: Георги Кирилов 11:09Коментари (0)111
22-ма планински спасители от отряда в Благоевград получиха нова екипировка и 3 цифрови радиостанции, каквито досега отрядът не е имал.

Новото оборудване бе връчено на официална среща в кабинета на председателя на Общински съвет Благоевград, Антоанета Богданова, в присъствието на кмета на общината Методи Байкушев.

Двамата изразиха своята благодарност за неуморния труд и високия професионализъм на планинските спасители, които ежедневно рискуват живота си, за да помагат на хора в беда.

"За нас е чест, че през тази година успяхме да помогнем с част от екипировката, която ви е необходима. Осигурихме 22 якета и 3 радиостанции. Благодарна съм за това, което вършите и ви уверявам, че и за в бъдеще ще може да разчитате на нашата помощ. Желая ви здраве и по-малко работа в планината“, каза Антоанета Богданова.

От ПСС – Благоевград изказаха специални благодарности към Общински съвет – Благоевград и Община Благоевград за щедрото дарение.

"Това са едни изолационни якета, които наистина през зимата ще ни помагат в трудните условия, а радиостанциите, които община Благоевград успя да закупи за отряд Благоевград са най-модерното, което има на пазара в България“, допълниха планинските спасители и добавиха, че от началото на тази година вече са изпълнили 9 успешни акции в планината.

Кметът на Община Благоевград Методи Байкушев каза, че Планинската служба към България червен кръст е онази форма, в която хора, които търсят кауза и начин да върнат нещо на обществото, намират възможност и реализация.

"Най-малкото, което може да направим като община е това оборудване, с което да ви благодарим за всичко, което правите“, заяви той.

Инициативата за подпомагане на ПСС – отряд Благоевград е на председателя на местния парламент, която за пореден път показа своята ангажираност към обществено значимите каузи.

Новото оборудване ще направи работата на спасителите по-ефективна, ще улесни комуникацията им и ще повиши сигурността на всички, които обичат планината.






Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
