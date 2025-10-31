ЗАРЕЖДАНЕ...
|21 градуса за Благоевград днес. Какво ни чака през ноември?
В планините ще преобладава слънчево време, с временни увеличения на облачността, по-значителни преди обяд над масивите в Югозападна България. Ще духа слаб вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще е около 16°, на 2000 метра – около 9°.
По Черноморието ще е предимно слънчево, преди обяд на места с намалена видимост. Почти тихо време с максимални температури между 19° и 21°. Температурата на морската вода е 16°-18°. Вълнението на морето ще е 1-2 бала.
През следващите дни времето ще бъде предимно слънчево и почти тихо или със слаб вятър от южната четвърт. Ще има разкъсана висока облачност, а в нощните часове и рано сутрин в низините и котловините ще се образува мъгла или ниска облачност, на повече места и по-трайна в неделя и понеделник, съобщават от НИМХ.
Минималните температури ще се повишат слабо и ще са предимно между 5° и 10°, а максималните ще бъдат между 17° и 22°, по-ниски в местата с трайна мъгла. Във вторник вятърът ще се смени със северен, в сряда - източен, с него ще проникне относително студен въздух.
Видимостта в низините и котловините временно ще се подобри. Облачността ще се увеличи, повишава се вероятността за валежи на места.
Дневните температури слабо ще се понижат. В четвъртък ще остане сравнително хладно, но вероятността за валежи намалява, над източната половина от страната облачността ще се разкъса и ще намалее.
