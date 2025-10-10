ЗАРЕЖДАНЕ...
|21-годишен отива на съд за отвличане и побой над бившата си от Кресна
От 2024 г. обвиняемият – 21-годишният Б.Д., и пострадалата И.С., на 20 години, заживели заедно на съпружески начала първоначално във Великобритания, а впоследствие се прибрали в България. Отношенията им се влошили, поради поведението на младия мъж, който злоупотребявал с алкохол, вдигал скандали, оказвал психически и физически тормоз спрямо И.С. Това довело до прекратяване на връзката им.
Известно време след раздялата двамата не общували, но не след дълго Б.Д. отново започнал да търси И.С. с желание да се съберат. Ходел в обитавания от нея дом в гр. Кресна, следял я, пишел й писма, правел опити за контакт през мобилни приложения, обаждал й се по телефона.
На 16.10.2024 г. обвиняемият посетил И.С. в гр. Кресна. Недоволен от нежеланието й да разговарят, той упражнил физическо насилие спрямо нея, отправил закани и обиди, буйствал. Б.Д. насилствено качил пострадалата в автомобила си и потеглил. Стигайки до черен път в близост до гора в покрайнините на гр. Кресна, спрял на безлюдно неосветено място. Отвън упражнил физическо насилие спрямо И.С., след което я оставил сама в безпомощното състояние.
Пострадалата успяла да се свърже по телефона с приятелката си и да обясни местонахождението си. Била открита от близките си и транспортирана за оказване на медицинска помощ. Вследствие на нанесения побой й били причинени множество кръвонасядания, отоци, кръвоизливи, наранявания в областта на лицето, изкълчване в лява лакътна кост.
Същата вечер Б.Д. се укрил, като бил установен и задържан от органите на полицията на следващия ден, а впоследствие привлечен към наказателна отговорност.
Непосредствено след инцидента пострадалата И.С. подала в съда искане за налагане на ограничителна заповед срещу обвиняемия. Въпреки влязло в сила съдебно решение, с което на обвиняемия е наложена забрана да доближава пострадалата и да осъществява всякакъв вид контакт с нея, той многократно я нарушавал. За тези негови деяния е образувано друго досъдебно производство.
