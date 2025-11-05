Новини
20-годишен пострада при зрелищна автомобилна каскада на автомагистрала "Струма"
Автор: Георги Кирилов 10:35Коментари (0)32
©
Около 06:15 часа вчера на АМ "Струма“ в района на км.140 в посока към град Кресна, автомобил, управляван от 20-годишен мъж от село Ново Делчево, движейки се с несъобразена с пътните условия скорост се е блъснал в ментинела, разделяща двете пътни платна и се е преобърнал.

В последствие в автомобила се е блъснал товарен автомобил с 59-годишен водач от град Петрич.

С охлузни рани в областта на лицето и натъртвания в областта на дясната ръка е пострадал 20-годишният водач.

На двамата мъже са направени проби с технически средства за употреба на алкохол, които са отрицателни.

