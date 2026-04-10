През месец март 2026 г. от експертите на РИОСВ – Благоевград са извършени общо 73 проверки на 52 обекта, като 15 бр. от проверките са извънредни – 9 бр. по жалби и сигнали, 2 бр. по изпълнение на предписания, 2 бр. други - по извършени контролни измервания, 1 бр. по искане на прокуратурата и 1 бр. извънредна по документи за правно действие на решение, показа справка на ФОКУС.

В рамките на осъществения контрол през месеца са дадени 28 предписания за отстраняване на констатирани несъответствия и предприемане на мерки.

Жалби и сигнали

За периода са постъпили 33 жалби и сигнали, по които са предприети съответните мерки, а сигналите извън компетентността на РИОСВ – Благоевград са препратени за решаване от съответните компетентни органи, за което са уведомени жалбоподателите.

Нарушения

Съставени са 5 акта за установяване на административни нарушения. Един акт е съставен за извършено нарушение на Закона за чистотата на атмосферния въздух и четири броя за извършени нарушения на Закона за водите.

Издадени са 3 бр. наказателни постановления, с които са наложени административни наказания за извършени нарушения по Закона за водите и Закона за биологичното разнообразие.

Сключено е едно споразумение между нарушителя и наказващия орган за приключване на административнонаказателното производство по установени нарушения на Закона за водите.

Нерегламентирани замърсявания

Във връзка с изпратени писма до кметовете на общините за предоставяне на ежемесечна информация по отношение на нерегламентирани замърсявания, както и за организиране на проверки и предоставяне на информация за констатирани и почистени замърсявания в обхвата на реки, дерета и прилежащите им територии, в инспекцията е постъпила информация за констатирани 19 бр. замърсени терени и за почистени общо 24 бр.

Инициативи

Проведени са общо 29 инициативи за повишаване на общественото съзнание, за отбелязване на Световния ден на водата, на Световния ден на рециклирането и в рамките на детско-юношески информационни кампании на тема "Европейската екологична мрежа НАТУРА 2000“. В тях се включиха деца и ученици от училища и детски градини в гр. Благоевград, с. Зелендол, общ. Благоевград, с. Дамяница, общ. Сандански, гр. Белица, и гр. Петрич.