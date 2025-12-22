19-годишен младеж е пострадал при инцидент с индивидуално електрическо превозно средство в Гоце Делчев. Произшествието е станало на 21 декември 2025 г. около 11:00 ч. на улица "Бяло море", съобщиха от ОДМВР - Благоевград.По първоначална информация младежът, който е от града, е управлявал електрическо превозно средство тип "Ситикоко" с несъобразена с пътните условия скорост, вследствие на което е паднал на пътното платно.При инцидента той е получил контузия на бедрото и комоцио. Обстоятелствата около случая се изясняват.