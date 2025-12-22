ЗАРЕЖДАНЕ...
19-годишен младеж пострада при инцидент с електрическо превозно средство в Благоевградско
По първоначална информация младежът, който е от града, е управлявал електрическо превозно средство тип "Ситикоко" с несъобразена с пътните условия скорост, вследствие на което е паднал на пътното платно.
При инцидента той е получил контузия на бедрото и комоцио. Обстоятелствата около случая се изясняват.
