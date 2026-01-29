ЗАРЕЖДАНЕ...
100 самодейци в празнично шествие откриват "Златен грозд" 2026 в Мелник
Празникът ще бъде открит от 100 самодейци от НЧ "Отец Паисий - 1919", които ще участват в празничното шествие и ще дадат официалното начало на "Златен грозд“ – с дух, цвят и истинска българска емоция.
В програмата на 7 февруари (събота) специален гост ще бъде Румяна Попова, а на 8 февруари (неделя) специален гост е Володя Стоянов.
