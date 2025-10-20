© Отбелязани бяха 100 години от Петричкия инцидент и героичния отпор на местното население. Историческа възстановка оживи събитията от 1925 година – дните от 19 до 28 октомври.



Войводи и четници, пушки, декори, сила и много родолюбие припомниха век по-късно за необявената война между България и Гърция.



Възстановката обедини усилията на сдружение "Арамии“, Национално дружество "Традиция“ и регионални патриотични клубове от различни градове на страната.



В полите на величествена Беласица отново се възкреси мъжеството и куража на петричани, изправили се пред войската на Гърция през 1925 година.



Над 120 родолюбци се включиха в историческата възстановка на Петричкия инцидент.



В емоционално обръщение към присъстващите кметът Димитър Бръчков благодари на сдр. "Арамии“ и на всички, които се включиха във възстановката.



"Благодаря Ви за уважението. Последните три дни обществеността и институциите в Петрич отдават именно уважение към смелостта, с която нашите предци изписват страниците на историята.



Петричкият инцидент е един апотеоз на нашето чувство за справедливост и борбен дух. Въпреки организираната и добре въоръжена гръцка войска, никой тук не отстъпва. Това е върховно чувство на принадлежност към земя и род.



Клетва е дадена - към България и към Бог.



Днес все повече поглеждаме в тези страници, припомняме си и сякаш нещо търсим - във възстановка, в документи, в снимки и текстове - търсим себе си.



И виждаме, че единственият вариант за успех е единението.



Беласица пази светлината на пламъка и молитвата, ехото на песните, имената на героите и сенките на много безименни.



Бъдете горди. Нека всяка година да преживяваме тази гордост.



Имаме дълг – дълг към нашите достойни деди – да предадем техните ценности на следващите поколения.“



Кметът получи плакет "100 години Петрички инцидент“ от организаторите на историческата възстановка – сдр. "Арамии“.



С богата фолклорна програма продължи отбелязването на годишнината от Петричкия инцидент в полите на прекрасна Беласица.