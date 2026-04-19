Интересен и значителен сблъсък се очаква днес на изборите за 1-ви МИР Благоевград. Политическите партии заложиха на важни и влиятелни фигури за водачи на листите в този избирателен район. В 1-ви МИР Благоевград ще бъдат избрани 11 депутати за следващото Народно събрание.

Кой ще се бори за гласа на благоевградчани?

За водач на листата на ГЕРБ-СДС в 1-ви МИР Благоевград партията е избрала бившия премиер Росен Желязков. Срещу него ще се изправи лидерът на ДПС Делян Пеевски, който е и водач на 9-ти МИР Кърджали. До скоро двете партии управляваха заедно, преди кабинетът "Желязков" да подаде оставка.

От ПП-ДБ са заложили на Николай Денков, който също води листата в 23-ти МИР София. Ето и останалите водачи на листи:

"Прогресивна България": Росица Карамфилова

"Възраждане": Цвета Рангелова

"БСП - Обединена левица": Гергана Орманлиева

МЕЧ: Кирил Веселински