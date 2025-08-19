ЗАРЕЖДАНЕ...
|Звезден рожденик: Тя е едно от най-свежите и красиви лица на телевизионния екран
Лора Крумова е родена на 19 август 1979 г. в град София. Завършва 33-та Езикова гимназия "Света София“. Висшето си образование завършва в Софийския университет, специалност "журналистика“ с профил "Външна политика“
Крумова e автор и водещ на седмичния формат – "На фокус с Лора Крумова“, който стартира през есента на 2021-а година. Тя е утвърден професионалист, с над 20-годишен опит в създаването и продуцирането на телевизионно съдържание. Журналистическата й кариера е свързана с NOVA в продължение на повече от 10 години.
В медията започва като външнополитически репортер. Пет години по-късно е лице на сутрешния блок "Здравей, България“, където получава възможността да си партнира с емблематичните журналисти Георги Коритаров и Милен Цветков. През пролетта на 2015 г., заедно с Галя Щърбева, стартира авторското предаване "Комбина“ по NOVA. Зрителите я познават и като водещ на уикенд формата "Събуди се“. Лора Крумова е копродуцент на поредици от документални филми в три национални кампании срещу купуването на гласове (Разследваща журналистика – Местни избори – Кметове на фокус/2015; Гражданско общество срещу купуването на гласове/2013; Разследваща журналистика срещу купуването на гласове/2011).
През 2015 г. е обявена за Жена на годината в категория "Медии“ в традиционния конкурс на сп. GRAZIA. Лора Крумова е завършила журналистика в СУ "Св. Климент Охридски“. През 2003 г. заминава на едногодишна специализация по журналистика в Аризонския държавен университет, САЩ. Тя е съосновател на магистърската програма по журналистика, продуцентство и финанси към Висшето училище по застраховане и финанси.
