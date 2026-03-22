на катастрофата по пътя Враца - Монтана, потвърдиха от МВР за ФОКУС.
Припомняме, че инцидентът стана този следобед в в района на местността "Балковица", като сблъсъкът е бил между джип и тежкотоварен автомобил.
Жената е пътувала в джипа, управляван от 50-годишен мъж, който загина на място. Тя е била откарана в лечебно заведение, където по-късно за съжаление е издъхнала.
ЗАРЕЖДАНЕ...
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.