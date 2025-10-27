Новини
Зърнопроизводителите с искане за оставка на земеделския министър и готовност да извадят тракторите по улиците
Автор: Екип Blagoevgrad24.bg 18:39Коментари (0)100
© bTV
От Националната асоциация на зърнопроизводителите изразиха протестна готовност, ако исканията им не бъдат изпълнени. 

"Ангажиментите са поети отдавна от държавата. Споразумението е от април 2024 г., където са записани законодателните инициативи, които секторът желае и да не се налага секторът да бъде подпомаган с държавни средства, каквато е и нашата цел. Предишният кабинет е поел ангажиментите, но сегашният министър беше шеф на фонд "Земеделие“ тогава, като служебен и редовен министър, не сме прекъсвали диалога“.

"Искаме оставката на министъра на земеделието. Има липса на воля тези промени да стартират. Имаше срокове април след това юни, юли, сега септември. Комуникацията ми с министъра не е прекъсвана, тя е на ежедневна база, но резултат няма“. 

Това каза в предаването "Лице в лице“ Илия Проданов, председател на Асоциацията на зърнопроизводителите.

"На първо място имаме нужда от по-дългосрочни поземлени отношения. Няма друга държава, в която те да са на база едногодишни договори. Няма никаква предвидимост, няма как да говорим за напояване, след като не знаеш дали това поле ще го работиш след 1 година. Това е договор между собствениците на земеделска земя и зърнопроизводителите“, посочи Проданов. 

По думите му договорните отношения трябва да бъдат минимум 5 години.

"Редът оттук нататък за нас е ясен – изпратили сме писма към министър-председателя и към парламентарните групи. Предполагам че тази седмица ще имаме среща с премиера, не е уговорена, но няма причина да не се проведе такава среща. Ние нямаме претенции кой е министър, за нас е важен резултатът“, коментира още Проданов.

"Не съм убеден, че тракторите няма да излязат, това зависи от срещите, които ще проведем тази и другата седмица“.

По думите му в Националната асоциация на зърнопроизводителите членуват 2400 фирми, обработващи около 17 милиона декара земя – около 60% от земеделската земя, заета със зърнено-житни култури.

"При нас не членуват 3-4 големи фирми в България. От тях надолу, това са средните и малките фирми, които членуват при нас", посочи още той.

"От пшеница реколтата беше нормална – около 6,5-7 млн. тона произведена пшеница, проблемът е при царевицата и слънчогледа, където положението е трагично. Над 35 хиляди декара царевица е напълно пропаднала заради сушата. 2,5 млн. декара са с трагично ниска реколта. Повишаване на цените на олиото може да има само ако цената се повиши на международния пазар. Цената на пшеницата е 35 ст. на пристанище Бургас и Варна“, посочи експертът.






