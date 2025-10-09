ЗАРЕЖДАНЕ...
|Зърнопроизводителите готвят национални протести, искат оставки в МЗХ
НАЗ мотивира исканията си със системни провали – от неправомерни откази за изплащане на средства по еко схемите за Кампания 2023 на редица земеделски стопани без уведомителни писма, през неадекватни действия срещу неприятелите по царевица и слънчоглед, до отсъствие на навременна политика за последиците от сушата и за модернизация на напояването и водоползването. Най-сериозният проблем обаче остава липсата на инициатива и работа по отношение на ключови законодателни промени, защото нито една субсидия не може да даде толкова дългосрочен ефект, колкото устойчиви реформи в поземлените отношения и приемането на Закон за браншовите организации.
За да бъде спасен сектор зърнопроизводство НАЗ настоява за незабавни действия по отношение на:
Законодателни промени, в това число:
∙ Закон за собствеността и ползването на земеделските земи – въвеждане на дългосрочни комасации за насърчаване на инвестиции в нови технологии; решаване на проблемите с управлението на земи от ДПФ;
∙ Закон за арендата – прекратяване на практиката с краткосрочните договори и осигуряване на предвидимост за устойчиви практики;
∙ Закон за браншовите организации и Закон за Аграрната камара – създаване на реален инструмент за представителство и защита на сектора;
∙ Закон за кооперациите и кооперативите – изграждане на модерна правна рамка за прозрачно и ефективно функциониране.
НАЗ ще отстоява исканията си непоколебимо, докато не бъдат предприети реални действия в полза на сектора, особено във времена на разклатено обществено доверие към институциите, когато отговорността е по-наложителна от всякога.
