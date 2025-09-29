ЗАРЕЖДАНЕ...
Зъболекар: Хората искат изкуствени неща и се приемат за красиви, излиза им скъпо, защото фасетите и бондингът не са от най-евтините
"Относно красотата, относително нещо в моите очи стана тя. Хората искат изкуствени неща и се приемат за красиви. За мен това не е красиво", каза още тя.
"Когато искаш да си направиш зъбите много бели, докато твоите си са красиви по принцип - някакво избелване би било окей, за да поддържаш още по-красива усмивка. Има хора, на които аз не бих променила нищо, но те искат много бели зъби, вече правят фасети, с много бял цвят", допълни стоматологът.
"Излиза им скъпо, защото фасетите и бондингът не са от най-евтините", подчерта д-р Спахиева.
