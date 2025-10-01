Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Зов за помощ: Момиче от Варненско се нуждае от животоспасяваща операция в чужбина
Автор: Екип Blagoevgrad24.bg 21:37Коментари (0)75
© NOVA
16-годишната Виктория от село Изворско страда от хронична бъбречна недостатъчност. Близките ѝ установяват проблема още в най-ранна детска възраст

След операция в София премахнаха единия бъбрек и тя остана с един“, разказва лелята на момичето, Веселина Василева.

Оттогава животът на Виктория е труден. Тя е дете на разведени родители и за нея се грижат баща ѝ и двете ѝ лели. Страданията за нея обаче се умножават, когато настъпва поредният удар, предаде NOVA.

"Минава през множество тежки страдания през тези години, но на 14-тия си рожден ден тя загуби зрението си“, споделя още леля ѝ.

Сякаш това не е достатъчно, наскоро Виктория чува нова страшна диагноза – единственият ѝ останал бъбрек отказва да функционира. Лекарите са категорични, че "трябва спешно да се направи хемодиализа“.

Семейството веднага започва да търси подходящ донор. "Тогава ние, всички близки, си направихме изследвания, за да дадем на момичето бъбрек, но се оказа, че не сме в нейната кръвна група“, обяснява Веселина. По думите ѝ, единственият съвместим донор е майката на момичето, "която отказва да даде бъбрек, защото има друго семейство, други деца“.

Дори и да бъде намерен донор, сумата за операцията в чужбина е непосилна за семейството. С просълзени очи другата леля на момичето, Добринка, отправя своя апел: "Обръщам се към всички хора, които ни гледат и слушат. Помогнете на нашето момиче – дайте ѝ шанс за живот“.

Въпреки тежката ситуация, в която се намира, самата Виктория не губи надежда. Тя вярва в доброто и отправя своя собствена молба: "Аз вярвам, че има добри хора на този свят и който има желание и възможност, моля да ми помогне да живея по-добре. Защото вярвам, че с хора всичко става“.

Банка ДСК

IBAN: BG23STSA93000031942649

BIC: STSABGSF

Титуляр: Виктория Димова Гагилова






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Благоевградчани, не се стряскайте утре в часовия диапазон между 11.00 и 11.30
Благоевградчани, не се стряскайте утре в часовия диапазон между 11.00 и 11.30
11:38 / 30.09.2025
Благоевград изпраща септември и посреща новия месец с поредица от събития
Благоевград изпраща септември и посреща новия месец с поредица от събития
14:13 / 29.09.2025
Мед, кафе и зехтин – хранителните продукти, които най-често се фалшифицират
Мед, кафе и зехтин – хранителните продукти, които най-често се фалшифицират
18:28 / 29.09.2025
Важна дата за ЕС: Юни е първият месец в историята, в който слънчевата енергия беше основният източник на електроенергия в Съюза
Важна дата за ЕС: Юни е първият месец в историята, в който слънчевата енергия беше основният източник на електроенергия в Съюза
16:10 / 29.09.2025
Има светлина в тунела на българо-македонската граница
Има светлина в тунела на българо-македонската граница
14:59 / 29.09.2025
Присъдиха Националната награда "Акад. Марин Големинов" на изтъкната оперна прима
Присъдиха Националната награда "Акад. Марин Големинов" на изтъкната оперна прима
09:36 / 29.09.2025
Колко получават татковците, които си взимат 15-дневен отпуск при раждането на наследника?
Колко получават татковците, които си взимат 15-дневен отпуск при раждането на наследника?
20:29 / 29.09.2025
Актуални теми
Служители на ИААА са хванати за искане на подкуп за техника за концерт
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Бюджет 2026
Водна криза
Бюджет 2025
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Благоевград и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@blagoevgrad24.bg

За реклама:

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: