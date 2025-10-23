Зов за помощ: Млад мъж от Варна има нужда от подкрепа в борбата с тежко заболяване

© 34-годишен мъж от Варна има нужда от помощ в борбата му с тежко заболяване. Любомир е диагностициран с множествена склероза.



Младият мъж разказва своята история:



Завърших Първа езикова гимназия във Варна, бакалавърска степен в УНСС – София, и магистратура в Копенхаген, Дания.



След това се върнах в България, където срещнах любовта на живота си. Заедно, щастливи и влюбени, заживяхме в София. Не след дълго ми се случи най-вълнуващото събитие – станах баща на прекрасна, ангелска дъщеричка. Моите момичета са всичко, за което някога съм мечтал – и дори повече!



Е… оказа се, че дори и в мечтите трябва да има място за реализъм.



След два почти поредни Ковида, вторият от които изкарах много тежко през 2022 г., започна влошаването ми и тогава започнах да мечтая само за здраве.



Диагноза: Множествена склероза.



Борбен съм и не се отказвам. До момента съм се лекувал три пъти в аюрведична клиника в Индия, лежал съм два пъти в болница на Урбазон, храня се здравословно – без глутен и казеин. Пробвах кислородна терапия, балонна дилатация на югуларни вени и вена азигос, ходя редовно на физиотерапия и на психолог.



Въпреки всички усилия, не успявам да се чувствам пълноценен – ходя много трудно и имам проблем с пазенето на равновесие. Не мога да се разхождам с дъщеря си, не мога да скрия от нея, че нещо не е наред.



Кандидатствам за трансплантация на стволови клетки в Москва – метод, който спира автоимунния процес и прогресията на МС.



За съжаление, необходимата сума е непосилна за семейството ми и затова търся помощ, доброта и разбиране.



Благодаря и бъдете здрави! :)



Всеки, който желае и има възможност да помогне на Любомир, може да го направи с дарение през платформата на Павел Андреев или на следната банкова сметка:



IBAN: BG97BUIN95611000740294



BIC: BUINBGSF



Получател: Фондация Павел Андреев



Основание: Любомир Любомиров