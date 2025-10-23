Новини
Зов за помощ: Млад мъж от Варна има нужда от подкрепа в борбата с тежко заболяване
34-годишен мъж от Варна има нужда от помощ в борбата му с тежко заболяване. Любомир е диагностициран с множествена склероза.

Младият мъж разказва своята история: 

Завърших Първа езикова гимназия във Варна, бакалавърска степен в УНСС – София, и магистратура в Копенхаген, Дания.

След това се върнах в България, където срещнах любовта на живота си. Заедно, щастливи и влюбени, заживяхме в София. Не след дълго ми се случи най-вълнуващото събитие – станах баща на прекрасна, ангелска дъщеричка. Моите момичета са всичко, за което някога съм мечтал – и дори повече!

Е… оказа се, че дори и в мечтите трябва да има място за реализъм.

След два почти поредни Ковида, вторият от които изкарах много тежко през 2022 г., започна влошаването ми и тогава започнах да мечтая само за здраве.

Диагноза: Множествена склероза.

Борбен съм и не се отказвам. До момента съм се лекувал три пъти в аюрведична клиника в Индия, лежал съм два пъти в болница на Урбазон, храня се здравословно – без глутен и казеин. Пробвах кислородна терапия, балонна дилатация на югуларни вени и вена азигос, ходя редовно на физиотерапия и на психолог.

Въпреки всички усилия, не успявам да се чувствам пълноценен – ходя много трудно и имам проблем с пазенето на равновесие. Не мога да се разхождам с дъщеря си, не мога да скрия от нея, че нещо не е наред.

Кандидатствам за трансплантация на стволови клетки в Москва – метод, който спира автоимунния процес и прогресията на МС.

За съжаление, необходимата сума е непосилна за семейството ми и затова търся помощ, доброта и разбиране.

Благодаря и бъдете здрави! :)

Всеки, който желае и има възможност да помогне на Любомир, може да го направи с дарение през платформата на Павел Андреев или на следната банкова сметка:

IBAN: BG97BUIN95611000740294

BIC: BUINBGSF

Получател: Фондация Павел Андреев

Основание: Любомир Любомиров






