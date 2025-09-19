ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Зорница Русинова за предложението на МВФ пенсионната осигуровка да се вдигне от 1 януари
Зорница Русинова коментира, че този случай е интересен, но в основата на проблемите с пенсионните системи в цяла Европа, включително и в България, стои фактът, че "цялата архитектура на системите е правена при различна демография и при различни индустриални и икономически отношения". По думите ѝ "същият проблем имаме и тук в България" – дефицитна осигурителна система, породена от намаляващия брой работещи спрямо увеличаващия се брой пенсионери.
Тя припомни, че миналата година Икономическият и социален съвет е изготвил мащабен анализ на пенсионната система, обхващащ и трите ѝ стълба, който съдържа конкретни предложения за усъвършенстване. Целта на препоръките е двойна - от една страна, финансово стабилизиране на системата чрез намаляване на дефицита, и от друга, осигуряване на адекватност на пенсиите чрез ежегодно увеличение.
Препоръките на МВФ и нуждата от стабилност
– Увеличение на пенсионните осигуровки с 1% от 1 януари 2026 г.
– Повишаване на данъка върху недвижимите имоти.
– Премахване на плоския данък и преминаване към прогресивно облагане.
– Овладяване на ръста на заплатите.
По повод предложението за увеличение на осигурителната вноска, Русинова изрази личното си мнение, че "не мисли, че към момента трябва да се пипа осигурителната система, особено за следващата година". Според нея трябва да се търсят резерви в настоящата система и начини за изсветляване на сивата икономика. Тя подчерта, че честите и резки промени подкопават доверието в системата, което е ключово за нейната стабилност.
"За да има стабилност на пенсионната система, е ключово доверието. За да има доверие, хората, които в момента работят, трябва да са спокойни, че когато дойде тяхното време, тази система ще може да им даде достойни пенсии", заяви пред NOVA NEWS Русинова.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Пожар затруднява движението в Кресненското дефиле
14:30 / 17.09.2025
Осъдиха роден футболен президент на седем години затвор
07:13 / 17.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@blagoevgrad24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: