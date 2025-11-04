Зорница Русинова: Чухме сериозни заявки

© Днес беше знаков ден за България с конференцията "България на прага на еврозоната", защото остават по-малко от два месеца, докато България стане пълноправен член на Еврозоната. Но самото присъствие на председателя на Европейската централна банка, участието на Кристалина Георгиева, както и включването на председателя на Еврогрупата Паскал Донъхю, означават едно – че България има пълна подкрепа в целия този процес. Ние сме изпълнили всички критерии и наистина отговаряме на изискванията, за да бъдем пълноправен член на Еврозоната. Това заяви пред NOVA председателят на Икономическия и социален съвет на България Зорница Русинова.



По думите ѝ сме чули "сериозни заявки, че се очаква гласът на България да има значение, когато се определя единната европейска политика на страните от Еврозоната". "Това е изключително важно, защото, за разлика от другите европейски формати – Европейския съвет и Европейския парламент, където броят на гласовете зависи от размера на държавата, в Еврозоната всяка държава има един глас. Тоест нашият глас и нашето мнение относно бъдещата парична политика са равностойни на тези на Германия и Франция", подчерта тя.



Русинова призна, че все още има хора, които продължават да се притесняват. Но тя подчерта, че всички финансисти, с "които сме разговаряли – както от старите държави членки, които са в основата на Еврозоната, така и от новоприетите – казват, че е добре да се поучим от техния опит".



"Страховете на хората навсякъде са сходни – нормално е, когато се преминава от една валута към друга. В България, особено сред по-възрастните, все още съществуват спомени и страхове от времето, когато се деноминира левът. Въпреки това статистиките на "Евробарометър" показват, че във всички страни, които вече са приели еврото – дори още през първата година след въвеждането му, както виждаме в Хърватия – обществената подкрепа за еврото значително нараства", успокои председателят на Икономическия и социален съвет на България.



Тя коментира и параметрите на бюджета за следващата година. "Така, както и в личните ни финанси се съобразяваме с това колко сме изкарали и толкова харчим, така и бюджетът трябва да бъде сериозен и балансиран. Еврозоната ни дава, първо, сигурност, и второ – възможност за просперитет и растеж. За да имаме сигурност, трябва да спазваме критериите, които ни позволиха да влезем в Еврозоната, и след това – като нейни членове, да ги поддържаме. Финансовата дисциплина, която България дълги години показваше – почти нулев дефицит, нисък външен дълг, по-нисък от този на повечето държави членки, трябва да бъде запазена", категорична е тя.



