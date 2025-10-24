Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Зорница Илиева: Анкара се чувства в състояние да играе важна роля и да има своето влияние
Автор: Цоня Събчева 20:24Коментари (0)20
© Фокус
След провала на срещата Тръмп-Путин в Будапеща турският президент Ердоган предлага Истанбул като възможно място за нова среща между двамата световни лидери. Една такава среща, която Ердоган смята, че може да бъде организирана и с негово съдействие, наистина би показала сериозно влияние и роля на Турция на международната сцена. Това каза в предаването "България, Европа и светът на фокус“ на Радио "Фокус“ международният анализатор Зорница Илиева.

"Турция, която поддържа връзки и с Киев, и с Москва и беше подчертано от президента Тръмп какъв велик лидер е Ердоган, това говори, че наистина Анкара се чувства в състояние да играе важна роля и да има своето влияние,“ посочи тя и добави, че може да се направи връзка и с предстоящи избори в Турция, както и със самия характер на турското общество, което според нея се влияе много силно от постижения извън страната. "Така че нормално е да се отбележат порасналите амбиции на Ердоган, на турската външна политика в тези региони, които са приоритетни за страната. Това са Близкия изток, това е Сирия и разбира се връзките, който Ердоган успява години наред да поддържа и балансира политиката по отношения на Вашингтон и Москва.“

По думите на анализатора амбициите на Анкара са да е във водещи позиции в региона на Близкия изток и да координира действията на арабските страни по отношение както на Израел, така и да отстояват на натиска от страна на Вашингтон за възраждане на Аврамовите споразумения. "Турция иска заедно с монархиите от Персийския залив да работи за решаване проблемите на региона,“ посочи още тя, цитирайки министъра на външните работи на Турция Хакан Фидан. Така че обиколката на Ердоган и инициирането на преговори с важните играчи от Персийския залив е напълно разбираема. "Ролята на Турция по отношение на спазването на споразуменията в Газа, не само че не може да се пренебрегва, а трябва да се признае, че Турция успя в тази част от своята външна политика да се наложи.“

Ролята на Турция и развитието на неоосманската турска външна политика е съществена на Балканите, посочи още Илиева. "Инвестициите, които прави Турция в различните страни на Балканите, училищата, които се откриха, културната инвазия, така наречената "мека сила“, това си говори, че там, където е имало османски крак, Турция никога няма да се откаже от своето влияние. Което не значи, че ще хукне да променя граници или пък съответно да предизвиква такива открити действия. Не – мека сила, която създава здрави връзки,“ посочи анализаторът и добави, че трябва много внимателно да се наблюдават политиките във всяко едно отношение: на политическата сцена, на военната и на религиозната, за съжаление.

Още по темата: общо новини по темата: 3812
23.10.2025 »
22.10.2025 »
21.10.2025 »
21.10.2025 »
21.10.2025 »
20.10.2025 »
предишна страница [ 1/636 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Лекари към българките: Родете децата си до 30-годишна възраст
Лекари към българките: Родете децата си до 30-годишна възраст
12:11 / 23.10.2025
Кметът Байкушев предлага нови правила за отпускането на еднократна финансова помощ
Кметът Байкушев предлага нови правила за отпускането на еднократна финансова помощ
20:24 / 23.10.2025
Общинско жилище, използвано не по предназначение, създаде напрежение в ж.к. "Запад" в Благоевград, кметът се намеси
Общинско жилище, използвано не по предназначение, създаде напрежение в ж.к. "Запад" в Благоевград, кметът се намеси
15:01 / 24.10.2025
Община Благоевград инвестира в по-добра среда за деца и младежи с увреждания
Община Благоевград инвестира в по-добра среда за деца и младежи с увреждания
10:38 / 22.10.2025
Ремонт на вековен храм в Рила влиза в Плана за развитие на общината
Ремонт на вековен храм в Рила влиза в Плана за развитие на общината
15:03 / 22.10.2025
При посещение в Благоевград: Гуцанов обеща строг контрол върху раздаваните хранителни пакети от БЧК
При посещение в Благоевград: Гуцанов обеща строг контрол върху раздаваните хранителни пакети от БЧК
13:21 / 23.10.2025
Националното турне "Пътят на предприемача" премина и през Благоевград
Националното турне "Пътят на предприемача" премина и през Благоевград
10:37 / 22.10.2025
Актуални теми
"Лукойл" планира да продаде рафинерията в България
Колективната отбрана на Европа
Водна криза
България в еврозоната
ТОЛ камерите снимат за нарушители на магистралите
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Благоевград и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@blagoevgrad24.bg

За реклама:

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: