Зорница Илиева: Анкара се чувства в състояние да играе важна роля и да има своето влияние

След провала на срещата Тръмп-Путин в Будапеща турският президент Ердоган предлага Истанбул като възможно място за нова среща между двамата световни лидери. Една такава среща, която Ердоган смята, че може да бъде организирана и с негово съдействие, наистина би показала сериозно влияние и роля на Турция на международната сцена. Това каза в предаването "България, Европа и светът на фокус" на Радио "Фокус" международният анализатор Зорница Илиева.



"Турция, която поддържа връзки и с Киев, и с Москва и беше подчертано от президента Тръмп какъв велик лидер е Ердоган, това говори, че наистина Анкара се чувства в състояние да играе важна роля и да има своето влияние,“ посочи тя и добави, че може да се направи връзка и с предстоящи избори в Турция, както и със самия характер на турското общество, което според нея се влияе много силно от постижения извън страната. "Така че нормално е да се отбележат порасналите амбиции на Ердоган, на турската външна политика в тези региони, които са приоритетни за страната. Това са Близкия изток, това е Сирия и разбира се връзките, който Ердоган успява години наред да поддържа и балансира политиката по отношения на Вашингтон и Москва.“



По думите на анализатора амбициите на Анкара са да е във водещи позиции в региона на Близкия изток и да координира действията на арабските страни по отношение както на Израел, така и да отстояват на натиска от страна на Вашингтон за възраждане на Аврамовите споразумения. "Турция иска заедно с монархиите от Персийския залив да работи за решаване проблемите на региона,“ посочи още тя, цитирайки министъра на външните работи на Турция Хакан Фидан. Така че обиколката на Ердоган и инициирането на преговори с важните играчи от Персийския залив е напълно разбираема. "Ролята на Турция по отношение на спазването на споразуменията в Газа, не само че не може да се пренебрегва, а трябва да се признае, че Турция успя в тази част от своята външна политика да се наложи.“



Ролята на Турция и развитието на неоосманската турска външна политика е съществена на Балканите, посочи още Илиева. "Инвестициите, които прави Турция в различните страни на Балканите, училищата, които се откриха, културната инвазия, така наречената "мека сила“, това си говори, че там, където е имало османски крак, Турция никога няма да се откаже от своето влияние. Което не значи, че ще хукне да променя граници или пък съответно да предизвиква такива открити действия. Не – мека сила, която създава здрави връзки,“ посочи анализаторът и добави, че трябва много внимателно да се наблюдават политиките във всяко едно отношение: на политическата сцена, на военната и на религиозната, за съжаление.