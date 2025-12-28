ЗАРЕЖДАНЕ...
Златан Ванев: От световният подиум до кмет на русенското село Николово
Едва 14-годишен печели първия си медал – момент, на който много се радва. Това се случва през 1987 година на Седмата републиканска спартакиада в Пловдив.
Почти 10 години по-късно поставя началото на поредица от световни успехи. Първата му голяма титла идва през 1996 г. в Ставангер, Норвегия, когато за първи път става европейски шампион. Тази победа води до още три, в които той отново се качва на най-високата стълбичка на Стария континент.
Феноменалният му успех обаче е на световния подиум. Той става шампион на планетата три пъти и то в три различни категории – постижение, достигнато едва години по-късно от друг български талант – Карлос Насар.
Златан поставя началото на световните си успехи през 1997 г. в Чангмай, Тайланд. Следват световните титли през 1998 г. в Лахти, Финландия, и през 2002 г. във Варшава.
"Ставал съм три пъти световен шампион в категориите 70 кг, 77 кг и 85 кг. Най-много на състезание съм вдигал 217,5 кг – това беше последната ми световна титла във Варшава през 2002 г. А в залата съм вдигал 225 кг“, спомня си Златан Ванев.
Той напуска щангите на 34 години – след 18 години в националния отбор и още 10 години преди това в залата в Шумен, откъдето е родом и където днес е почетен гражданин. Работи като треньор в чужбина, след това в спортното училище в Русе и създава своя школа.
През 2017 година Златан Ванев намира своето място в село Николово – не само като дом, но и като кмет, вече втори мандат. Идеята идва от негова съседка, която първа го моли да се кандидатира. Той приема скептично и настоява да бъде издигнат от най-малката възможна формация.
След изборната победа влиза в кметството с притеснение: "Едно е да си спортист, друго – да си кмет“, споделя той.
