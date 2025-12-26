ЗАРЕЖДАНЕ...
Зимната обстановка: Опасност от "черен лед" на прохода "Шипка". "Петрохан" е изчистен до асфалт
© NOVA
Снощи, малко след полунощ, е бил пуснат пътят между Люти Дол и Ботевград, във Врачанско и района на Ботевград. Международният път е бил затворен заради аварирал тежкотоварен автомобил. Към момента всички пътища в Северозапада са отворени, съобщава NOVA. Няма и тежки пътнотранспортни произшествия.
На прохода “Петрохан" температурата е -4 градуса. Пътното плътно е чисто до асфалт, но на места може да има сняг. Остава предупреждението за шофьорите да карат внимателно по пътя към София и обратно към Монтана и Видин през прохода “Петрохан". Проходът е забранен за тежкотоварни автомобили над 12 тона.
Имало е на места паднали клони и дървета по трасетата, но те са били отстранени от пътноподдържащите фирми и пожарната.
Зимната обстановка остава усложнена и в района на проход “Шипка", където е отчетена значителна снежна покривка. Ниските температури, съчетани с влага по пътното платно, създават предпоставки за образуване на “черен лед" - трудно забележим, но изключително опасен за шофьорите.
Има огромна разлика в южната и северната страна на прохода “Шипка". От южната страна пътят е изчистен до асфалт, няма абсолютно никакви проблеми. От северната страна има възможности за заледяване.
Снощи имаше призиви от пътноподдържащите фирми хората да не пътуват, защото ситуацията беше много влошена. Паднал е почти 18 см сняг за изминалите 24 часа. Температурите са минусови.
В Габрово вече няма населени места без електричество, съобщиха от електроенергийния оператор. Движението е пуснато и към настоящият момент се осъществява без проблеми.
Шофьорите трябва да бъдат внимателни и да пътуват с автомобили, оборудвани за тези зимни условия.
Още по темата
/
НИМХ: Внимание, студено!
08:21
Meteo Balkans алармира: Очаква ни усложнена пътна обстановка и солидна снежна покривка, а села в Рила и Пирин може да останат без ток
24.12
Още от категорията
/
Пенсионерка: С парите на дъщеря ми от чужбина ремонтирахме покрива, кухнята и банята, купуваме си и лекарства всеки месец
25.12
Проф. Борислав Георгиев: Нужно е движение, правилна храна и здравословен сън, за да живеем дълго
25.12
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Обявено е частично бедствено положение за село Гелеменово
22:30 / 25.12.2025
Какво трябва да направим, когато банкоматът ни "глътне" банкнотит...
21:57 / 25.12.2025
51 години от най-тежкото и шокиращо престъпление в съвременната и...
20:13 / 25.12.2025
Пенсионерка: С парите на дъщеря ми от чужбина ремонтирахме покрив...
20:19 / 25.12.2025
Има опасност от "черен лед" на прохода "Шипка"
19:29 / 25.12.2025
Обявиха за издирване момиче с увреждания във Варна
19:12 / 25.12.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.