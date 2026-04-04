Казанлъшкият журналист Иван Янев получи заплахи след публикация за учители, хванати с марихуана.

"Двама даскали хванати с марихуана, единият даже я търгува....Докато министрите ни обясняват за реформи в образованието, "даскалите“ в провинцията се чудят как да изкарат някой лев отгоре или просто как да не изтрезнеят. Това е реалността – докато децата правят клекове, учителите им сигурно си мислят за следващата доза или доставка. Героите са Радостин - даскал по физкултура в Гимназия в Казанлък, другия - Красимир , също физкултурник в школото на Крън... Чакам още информация от полицията.... Ще ви я кажа", пише Иван Янев в социалните мрежи.

Малко след това той получава съобщение от мъж, който го заплашва с физическа саморазправа. "Преди броени часове публикувах информацията за двамата учители по физическо, задържани с наркотици. Реакцията не закъсня. Един от главните герои в историята май се припозна. И вместо да потъне в земята от срам, реши, че е в позиция да заплашва. Вижте сами на какво ниво е комуникацията. Ето го "педагогическият“ подход на човек, на когото до вчера родителите са поверявали децата си... Няколко въпроса, които си задавам след "любезното“ съобщение

Ако един учител по физкултура се чувства толкова недосегаем, че да плаши журналист, знаете ли какво ли си позволяват хората по високите етажи на властта?

Сега съм пред дилема. Дали да се занимавам с полиция и прокуратура за подобни жалки опити за натиск, или просто да го оставя на "забравата“, на която той така силно се надява? Личното ми мнение е, че мълчанието е съучастие. Но ми е интересно какво мислите вие. Да пускам ли жалбата, или да не си губя времето с хора, които сами са си подписали моралната присъда?", споделя Янев.

От ОДМВР-Стара Загора все още няма официална информация по случая.