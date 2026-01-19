Жълт код за опасно студено време, сочи прогнозата на НИМХ.Днес над по-голямата част от Южна България ще преобладава слънчево време, докато над Северна, а до обяд и над Югозападна, ще има значителна облачност. Главно преди обяд на места в северните райони ще превалява сняг. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-североизток, в източните райони – умерен и временно силен от север. Максималните температури в Северна България ще бъдат между минус 8° и минус 3°, в Южна - между минус 1° и 4°, за София – около минус 1°. В Благоевград ще достигат до плюс 2°.В планините ще бъде предимно слънчево, но студено. Ще духа умерен и силен вятър от изток-североизток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около минус 3°, на 2000 метра – около минус 9°.Над Северното Черноморие ще има значителна облачност и на места ще прехвърча сняг, докато над Южното ще бъде предимно слънчево. Ще бъде студено с максимални температури от минус 3° в северните райони до 2° към Ахтопол. Ще духа умерен северен вятър, който ще създава усещане за още по-студено време. Температурата на морската вода е 7°-9°. Вълнението на морето ще бъде 3-4 бала.