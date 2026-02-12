ЗАРЕЖДАНЕ...
Жълт код: Дъжд и гръмотевици в Благоевградско
©
През следващото денонощие ще бъде облачно. През нощта на места в северозападните райони ще е мъгливо. След полунощ от югозапад ще започне да вали дъжд. Валежите през деня ще обхванат по-голямата част от страната. Значителни по количество ще бъдат те на много места в южните райони. В югоизточните части от страната ще има и гръмотевична дейност. Ще духа до умерен, в източните райони временно силен вятър от север-североизток, в Дунавската равнина – от запад. В повечето места минималните температури ще бъдат между 0° и 5°, за София – около 2°, максималните – между 5° и 10°, за София – около 7°.
В планините ще бъде облачно. В ниските части ще вали дъжд, в местата над 1500-1600 метра надморска височина - сняг. Значителни ще са валежите в Рило-Родопската област, Странджа и Сакар. Ще духа умерен и временно силен вятър от север-североизток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 4°, на 2000 метра – около минус 1°.
По Черноморието ще бъде облачно и на много места ще вали дъжд. Ще духа умерен и временно силен вятър от север-североизток. Максималните температури ще бъдат 8°-9°. Температурата на морската вода е 5°-7°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.
Атмосферното налягане е значително по-ниско от средното за месеца и няма да претърпи съществени промени.
Слънцето в София изгрява в 7 ч. и 27 мин. и залязва в 17 ч. и 56 мин. Продължителност на деня: 10 ч. и 29 мин. Луната в София изгрява в 5 ч. и 10 мин. и залязва в 13 ч. и 31 мин. Фаза на Луната: четири дни след последна четвърт.
Още от категорията
/
Бивш социален министър: Парите за пенсия не стигат. Имаме проблем в пенсионната система, но хората нямат вина за това
11.02
50% повече са подадените заявления при втория прием на документи за безплатна подмяна на старите печки в Благоевград
11.02
Мимо Гарсия: Медицински лица излъгаха раково болната ми майка, взеха ключовете от офиса й и откраднаха нотариален акт!
11.02
Габриела Руменова: За да бъде реално по закон едно намаление, стоката трябва да се предлага поне един месец на старата й цена преди офертата
11.02
50% от младите у нас вече разчитат предимно на изкуствения интелект – изчислено от европейската статистика
10.02
Почина Георги Лебамов
10.02
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.