Живко Колев: Сбогом, слънчице мое
"Сбогом, Слънчице мое. Как ще живея без теб. Вержи… Вержи…“, написа Колев във Facebook, изразявайки болката си от загубата.
Виржиния Илиева е била медицинска сестра и през годините е помагала на деца със заболявания. С Живко Колев се запознават на сватбата с първата му съпруга, а по-късно животът ги събира в дългогодишна връзка. Двамата са заедно близо 30 години, без да сключват граждански брак.
Живко Колев е сред знаковите имена в българската популярна култура, поет и автор на текстове на песни, един от създателите на трио НЛО. Той е написал 107 от песните, изпълнявани от групата, оставили трайна следа в българската музикална сцена.
Съболезнования към поета и близките му изразиха редица известни личности от българския културен и музикален живот. Сред тях са Йорданка Христова, Кристина Димитрова, Ники Априлов и други негови колеги и приятели.
