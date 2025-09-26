ЗАРЕЖДАНЕ...
|Жестоки задръствания както на АМ "Тракия", така и на пътя Нови хан - Вакарел
По рано от "Фокус" съобщихме, че километричното задръстване започва от 18 км на АМ "Тракия" в посока Пловдив.
Сега обаче очевидци съобщават, че задръствания има и по стария път Нови хан - Вакарел, където шофьорите казаха по-рано, че се спестяват 6-7 км задръстване.
Предвид усложнената ситуация с ремонтите по магистралата, от АПИ също посъветваха хората да "си предвидят повече време за пътуване".
