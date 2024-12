Жестока трагедия: Уважаван български лекар почина на погребението на майка си!

© Фейсбук Д-р Кирил Динов, е починал внезапно вчера, по време на погребението на майка си Веска, съобщиха близки до семейството. Д-р Динов се сочи, като един от най-добрите дентални медици в България.



Трагедията, която ще се помни още много дълго време се е разиграла по време на траурната церемония. На видимо разстроения д-р Динов му прилошало, след което се свлякъл безжизнен край ковчега на най-близкия си и обичан човек. Оказало се, че стоматолога е получил масивен инфаркт. Ужасените присъстващи се опитали да му окажат първа помощ, но неуспешно. Сърдечният удар е убил дентиста митновенно.



Д-р Кирил Динов завършва стоматология в МА – София. Работи екстензивно в сферата на оралната имплантология, пародонтология и оклузия.



Д-р Динов завършва мастер-програма по имплантология на UCLA – Los Angeles, Californiа, под ръководството на Dr. Sascha Jovanovic. Специализира естетична имплантология в тренировъчния център на Nobel Biocare в Yorba Linda, California.



Преминава специализирано обучение по костна и периимплантна хирургия и естетична стоматология във водещи европейски клиники.



Специализира оклузия в The Dawson Academy – St. Petersburg, Florida. Един от едва няколкото европейски специалисти препоръчани от The Dawson Academy. Член на управителния съвет на българския Клуб по имплантология. Активен член на gIDE. Директор на gIDE Bulgaria Study Club. Носител на The Dawson Academy Award 2011.



Провежда курсове ориентирани към биологичния аспект на имплантологията и основи на функционалната оклузия. Водещ лектор в програмите на Di Nova Clinics. Ръководи частна практика в София, насочена към тотална рехабилитация на пациенти с дефицити и оклузални проблеми.