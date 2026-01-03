Катастрофа между две коли е станала преди минути по път II-81 София - Монтана /проход "Петрохан"/ в района на Гинци.На място има екипи на полицията, линейка и пожарна. Не се знае към този момент какво е състоянието на пострадалите.В района се е образувало голямо задръстване. От АПИ съобщиха, че трафикът се осъществява по обходен маршрут: Бучин проход - път III-164 Искрец - Своге - път II-16 Своге - Лютиброд - път I-1 Враца - Монтана и обратно.Шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост.