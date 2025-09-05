Новини
Жените в Кюстендилско живеят по-дълго от мъжете
Автор: Венцислав Илчев 08:16
© Фокус
Архив
Средната продължителност на живота общо за населението на област Кюстендил, изчислена за периода 2022 - 2024 години, е 73.6 години, предаде "Фокус". Спрямо предходния период, 2021 - 2023 година, се повишава с 1.4 години. Средната продължителност на живота в областта е с 2 години по-ниска от средната за страната - 75.6 години.

По данни от Териториалното статистическо бюро – Югозапад, отдел "Статистически изследвания“ – Кюстендил, различните равнища на смъртност при мъжете и жените определят и различната средна продължителност на живота при тези категории население.

Средната продължителност на живота при мъжете в област Кюстендил е 69.7 години, докато при жените е с 8.2 години по-висока - 77.9 години.

Както при жените, така и при мъжете равнището на показателя за област Кюстендил е по-ниско от регистрираното средно за страната, съответно с - 1.4 и 2.2 години. В периода между 2015 и 2024 г. очакваната средна продължителност на предстоящия живот в област Кюстендил намаляла с 0.5 години. При мъжете тя се е намалила с 1.0 години, а при жените се е увеличила с 0.3 години.

Най-голяма е разликата в очакваната средна продължителност на предстоящия живот по пол в периода 2017 - 2019 г. - 8.9 години, а най-малка в периода 2013 - 2015 г. - 6.9 години в полза на жените.

Очакваната продължителност на живота варира от 71.9 години в област Видин до 77.3 години в област София (столица). Жените живеят по-дълго от мъжете във всички области на страната, но най-голяма е разликата между двата пола в област Видин, 9.2 години, а най-малка - в областите София (столица) и Шумен - 6.6 години.






