|Жените в Кюстендилско живеят по-дълго от мъжете
По данни от Териториалното статистическо бюро – Югозапад, отдел "Статистически изследвания“ – Кюстендил, различните равнища на смъртност при мъжете и жените определят и различната средна продължителност на живота при тези категории население.
Средната продължителност на живота при мъжете в област Кюстендил е 69.7 години, докато при жените е с 8.2 години по-висока - 77.9 години.
Както при жените, така и при мъжете равнището на показателя за област Кюстендил е по-ниско от регистрираното средно за страната, съответно с - 1.4 и 2.2 години. В периода между 2015 и 2024 г. очакваната средна продължителност на предстоящия живот в област Кюстендил намаляла с 0.5 години. При мъжете тя се е намалила с 1.0 години, а при жените се е увеличила с 0.3 години.
Най-голяма е разликата в очакваната средна продължителност на предстоящия живот по пол в периода 2017 - 2019 г. - 8.9 години, а най-малка в периода 2013 - 2015 г. - 6.9 години в полза на жените.
Очакваната продължителност на живота варира от 71.9 години в област Видин до 77.3 години в област София (столица). Жените живеят по-дълго от мъжете във всички области на страната, но най-голяма е разликата между двата пола в област Видин, 9.2 години, а най-малка - в областите София (столица) и Шумен - 6.6 години.
