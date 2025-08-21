ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Жената, блъсната от АТВ в Слънчев бряг е изпаднала в клинична смърт
Следващите няколко реда няма да са добри! Христина е изпаднала в клинична смърт. Сърцето и мозъкът са отказали. Информацията споделям с изричното разрешение на нейното семейство. Мартин е в критично състояние, но се бори.
Средната телесна повреда и в началото не беше средна, но вече е убийство. Вероятно ще се окаже, че е по непредпазливост, а нищо чудно вината да се прехвърли към фирмата отдала превозното средство.
Никой не е казал, че ще бъде лесно, но ако сме разединени в подобни случаи, тогава ще стане кошмарно. За нас. Приятели от Несебър ми предадоха, че вчера в дома на водача на АТВ-то е имало весело събиране. Не съм го видял с очите си, но съм склонен да вярвам на информацията.
Снимката с момчетата от предната публикация я няма. Тези потребители, които подкрепят Никола Бургазлиев. Обадиха ми се родители. Едните ме псуваха и обещаха, че ще бъда разчленен, а другите учтиво ми обясниха, че децата им са малолетни и по никакъв начин не са ангажирани със случая. Въпреки че колажът не е мое дело, длъжен съм да спазя закона. Бях предупреден и от социалната мрежа.
Относно желанието им за саморазправа… Лесно е. Утре ще бъда в Бургас. Точно в 12 ч.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 7
|предишна страница [ 1/2 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Инвеститор от Сингапур с голям интерес към Благоевградско
12:49 / 19.08.2025
Кюстендилската болница напредва в ортопедията
16:43 / 19.08.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@blagoevgrad24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: