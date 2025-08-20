Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Жена загина на място при тежка катастрофа край Исперих
Автор: Елиза Дечева 20:54Коментари (0)37
© Facebook
Жена на 69 години загина при тежка катастрофа, станала тази вечер на кръстовището между главен път Е-70 и изхода за Исперих. Сигналът е подаден в 18:50 часа. 

Микробус, шофиран от 23-годишен водач от Разград, движейки се от Разград към Исперих, не спира на знак "Стоп" и удря пътуващ по главния път в посока Русе лек автомобил. При удара на място загива 69-годишна жена - съпруга на 70-годишния шофьор на лекия автомобил.

Двамата са с двойно гражданство, родом от село Кошарна, Русенско.

Бусът, който е с холандска регистрация освен водача са пътували и още двама пътници. Всички те са откарани в МБАЛ-Разград. Към момента няма данни какво е състоянието им. 

От АПИ посочиха, че трафикът се регулира от "Пътна полиция".

Още по темата: общо новини по темата: 953
20.08.2025 МВР с данни за децата зад волана и катастрофите, които предизвикват
19.08.2025 Автомобил гори на магистрала "Струма"
19.08.2025 ТИР разкъса мантинелата и се блъсна в друг на магистрала "Хемус", движението е блокирано
18.08.2025 Неправоспособен моторист пострада тежко при инцидент в село Фъргово
18.08.2025 Полицията с подробности за верижната катастрофа на магистрала "Тракия", човек е откаран в болница
18.08.2025 ИПБ: В България рискът да загинеш на пътя е 2,5 пъти по-висок от средното за ЕС, трябва екшън план
предишна страница [ 1/159 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Четирима задържани за шофиране пияни в Благоевградско, единият от тях бил с 3 промила
Четирима задържани за шофиране пияни в Благоевградско, единият от тях бил с 3 промила
12:46 / 18.08.2025
Голямо задръстване след границата ни с Гърция. Българин: Вчера ни пуснаха без да плащаме ТОЛ такса
Голямо задръстване след границата ни с Гърция. Българин: Вчера ни пуснаха без да плащаме ТОЛ такса
10:06 / 18.08.2025
Панделиева: Освирепяла съм! Милата майчица цял живот ще проклина този миг!
Панделиева: Освирепяла съм! Милата майчица цял живот ще проклина този миг!
09:23 / 19.08.2025
Прободоха мъж пред магазин в Кюстендил
Прободоха мъж пред магазин в Кюстендил
11:14 / 18.08.2025
Ако работник се пенсионира по чл. 68а КСО, работодателят дължи обезщетение до месец след прекратяването на договора, после плаща с лихва
Ако работник се пенсионира по чл. 68а КСО, работодателят дължи обезщетение до месец след прекратяването на договора, после плаща с лихва
15:00 / 18.08.2025
Улица "Промишлена" в Благоевград да стане булевард "Леон Ламуш", предлага кметът Байкушев
Улица "Промишлена" в Благоевград да стане булевард "Леон Ламуш", предлага кметът Байкушев
15:27 / 19.08.2025
Вече 25 дни продължава борбата с пожара в Пирин
Вече 25 дни продължава борбата с пожара в Пирин
09:50 / 18.08.2025
Актуални теми
Дете загина след падане от парашут в Несебър
Катастрофи в България
Лято 2025
Кола се вряза в автобус на кръстовището на бул. "Възкресение"
Либерализация на цената на тока
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Благоевград и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@blagoevgrad24.bg

За реклама:

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: