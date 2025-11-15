ЗАРЕЖДАНЕ...
Жена е причинила адската катастрофа на АМ "Тракия", трима души починаха, а един е ранен
Движението близо до разклона за Стара Загора все още е спряно, тъй като се води разследване.
"По непотвърдена информация виновният за катастрофата е жена, която е пътувала в посока град София. По неизяснени причини губи контрол и автомобилът й започва да се върти неконтролируемо, като успява да премине в платното посока Бургас, където удря друг автомобил, в който са пътували трима души. Двама от тях са загинали, а третият е откаран в болница в тежко състояние. Водачът причинил ПТП-то също е загинал. Раненият е откаран в болница. Извършват се процесуално следствени действия (ПСД)", написа Диана Русинова във Facebook.
Магистралата все още е затворена за движение при км 208 в посока Бургас. Преминаването се осъществява по обходен маршрут: п.в. "Стара Загора" – път I-5 Стара Загора – път II-66 Стара Загора - Нова Загора – п.в. "Нова Загора" на АМ "Тракия"."
