Желязков ще се срещне с председателя на Европейския съвет Антонио Коща
Автор: Елиза Дечева 17:30
©
Министър-председателят Росен Желязков ще се срещне с председателя на Европейския съвет Антонио Коща, който ще пристигне утре в България. 

Визитата на Коща е част от обиколка на столиците на държавите членки на ЕС, с цел да обмени и събере вижданията на държавните и правителствените ръководители относно актуалните теми в ЕС, подготовката за предстоящите заседания на Европейския съвет и международните срещи на върха, както и да се запознае с приоритетите на различните държави по Многогодишната финансова рамка.

По време на разговора Желязков и Коща ще обсъдят ключовите политически приоритети на Европейския съюз и перспективите за укрепването на сътрудничеството в рамките на Съюза.

Още по темата: общо новини по темата: 1029
03.09.2025 Желязков ще ръководи българската делегация на 80-ата сесия на Общото събрание на ООН
03.09.2025 Мирчев поиска оставката на Зафиров заради визитата му в Китай
03.09.2025 До 30 млн. лв. ще е държавната гаранция за кредити на студенти и докторанти
03.09.2025 Гуцанов: Вдъхваме нов живот на малките населени места
03.09.2025 Вълчев: НВО по математика измерва интелигентност, няма да направи частните уроци по-рентабилни
03.09.2025 Асен Василев: Премиерът е фигурант
