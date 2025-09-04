ЗАРЕЖДАНЕ...
|Желязков за полета на Урсула фон дер Лайен: Няма данни за заглушаване на сигнала на самолета
"За GPS сигналите на земята не са констатирани смущения или спуфинг в района на летище Пловдив, възможността за индикация на неправилното приемане на сигнал може да се изрази след проверка на записите на полетните данни от въздухоплавателното средство. От разговора между командира на полета и екипажа няма данни за притеснения относно полета. Дискусията между командира и кулата е била по отношение на как да се извърши кацане", обясни Росен Желязков.
"Транспондерът на самолета е излъчвал постоянно и с добро качество на сигнала, няма данни за заглушаване", обясни той.
"Подобни случай не се класифицират като инциденти", уточни премиерът.
"Системите на самолета са били в изправност и машината е била водена постоянно от РВД. Към ДАНС не е постъпвал сигнал за заглушаване на сигнала на летището в Пловдив", каза още Желязков.
