Желязков ще ръководи българската делегация на 80-ата сесия на Общото събрание на ООН

© Булфото Министерският съвет одобри позициите на Република България и състава на българската делегация за участие в 80-та редовна сесия на Общото събрание на ООН, която ще бъде ръководена от министър-председателя Росен Желязков. В нея влизат още министърът на външните работи Георг Георгиев, министърът на здравеопазването Силви Кирилов, министърът на енергетиката Жечо Станков, министърът на труда и социалната политика Борислав Гуцанов, съобщиха от правителствената пресслужба.



Темата на тазгодишния Общ политически дебат е: "По-добре заедно: 80 години и занапред в името на мира, развитието и правата на човека" (Better Together: 80 years and more for peace, development and human rights). Тя отразява необходимостта от укрепване на мултилатерализма чрез дипломация, диалог и партньорства, като подчертава равнопоставеността и взаимнозвързаността на трите стълба на ООН - мир и сигурност, развитие и права на човека.



През 2025 г. се навършват 80 години от подписването на Устава на ООН и 70 години от членството на България в организацията.



Юбилейната 80-та сесия на Общото събрание на ООН се провежда в критичен момент, белязан от множество глобални кризи — военни конфликти, хуманитарни катастрофи, климатични промени, тероризъм, киберзаплахи и предизвикателства, свързани с изкуствения интелект. В същото време отслабва подкрепата за многостранната система, което налага реформи в глобалното управление и укрепване на ролята на ООН. Само чрез обединение около общи цели държавите могат да възстановят доверието в мултилатерализма.



Участието на българската делегация е възможност за представяне на националните позиции и приоритети, както и за провеждане на двустранни срещи с високопоставени представители на ООН и държави членки.